إصابة شخص في تصادم سيارة بالحاجز الخرساني بطريق السويس

شهد طريق السويس – بلبيس، وقوع حادث تصادم سيارة نقل فنطاس بالحاجز الخرساني، مما أسفر عن إصابة شخص جرى نقله إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

انقلاب سيارة

وكان مرفق إسعاف محافظة السويس تلقى بلاغاً من قائدي السيارات، بوقوع حادث اصطدام سيارة نقل تنك مياه بالحاجز الخرساني وانقلابها قبل الكارتة طريق الإقليمي السويس - بلبيس اتجاه بلبيس، مما أسفر عن وقوع إصابات.

على الفور وجّه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف، سيارة إسعاف لنقل المصاب، إلى طوارئ مستشفى السويس العام لتلقى العلاج اللازم، بعد القيام بتقديم التأمين الطبي بموقع الحادث.

اشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض

وأفاد مصدر طبي بمستشفى السويس العام، أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مصاباً نتيجة حادث تصادم سيارة نقل بالحاجز وجرى إجراء الفحوصات والإشاعات اللازمة للوقوف على الإصابات، وسيتم تسكين المصاب حسب نوع إصابته في القسم الخاص به.

وأوضح المصدر أن اسم المصاب يدعى سيد أحمد عبد البديع، 42 سنة مقيم بالدقهلية وإصابته عبارة عن اشتباه في كسر في العمود الفقري والفقرات العنقية والحوض والساق اليمني.