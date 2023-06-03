قبل ما تركب عربيتك.. احذر الأخطاء الكارثية تجنبا للحوادث

بين الحين والآخر، يطرأ على مسامعنا أخبار لحوادث السيارات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، بسبب عطل فني في السيارة التي تتعرض لحادث سير، وذلك بسبب الأخطاء التي يقع فيها قائدو السيارات، والتي قد تكون في غاية الخطورة عند إهمالها، حيث تتطلب تلك المشكلات المزيد من الدراية لعدم الوقوع بها لتجنب الكثير من المخاطر، وفي هذه السياق تستعرض «الوطن» نصائح وإرشادات لقائدي السيارات يجب اتباعها قبل استقلال السيارة.

خبير مروري يوجه عدة نصائح لقائدي السيارات قبل السير

يقول اللواء أحمد هشام، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن هناك العديد من الأخطاء يقع فيها قائدو السيارات أثناء السير، ويجب قبل مغادر المكان واستقلال السيارة، فحصها من حيث ماء الردياتير ومدى صلاحيته، كذلك فرامل اليد والفرامل الهوائية وإحكام إغلاق أبواب السيارة، والتأكد من أن مسَّاحات الزجاج الخلفي والأمام تعمل بصفة مستمرة، والتأكد من أنوار السيارة الأمامية منخفضة أو عالية، التأكد من الإشارات يمينًا ويسارا.

التأكد من تواجد مستلزمات السيارة

وتابع «هشام»، في حديثه لـ«الوطن»، أنه لا بد من التأكد من إشارة الانتظار، ومن تواجد مستلزمات السيارة، ويجب الحرص على موعد تغيير زيت المحرك، عن طريق حساب ومعرفة عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة مقارنة بآخر موعد، بالاضافة إلى قياس الزيت واختبار درجة اللزوجة واللون، بالإضافة إلى ملاحظات احتراقه وذلك للمحافظة على الأجزاء المعدنية الداخلية من الاحتكاكات العنيفة كما يجب أيضا أن يختبر قائد السيارة فعالية البطارية الجافة من حين لآخر، عن طريق قياس الجهد الخاصة بها، لمعرفة مدى فعاليتها ولتجنب الأعطال المفاجئة، بالإضافة إلى تنظيف أقطاب البطارية والكابلات الموصلة من الأملاح والرطوبة.

صيانة جميع مصابيح السيارة للحصول على أفضلية مستويات الرؤية

ولفت «هشام» إلى أنه من الضروري أن نُجري صيانة جميع مصابيح السيارة للحصول على أفضلية مستويات الرؤية، بالإضافة إلى اتباع مواعيد الصيانة الدورية، والكشف على جميع السيور، والتأكد من سلامة «عفشة» السيارة ومنظومة الفرامل، إلى جانب فحص مستوى المياه والتبريد.