نصائح خد بالك منها عند تزويد الهواء وضبطه في إطار السيارات.. تجنبًا للحوادث

من المعروف أن إطارات السيارات والحفاظ عليها من العوامل المهمة في تقليل نسبة التعرض للحوادث على الطرق أثناء سير السيارة وتحفظ سلامة السيارة نفسها وعلى قائدها من الخطر، بل إن الإهمال وعدم العناية بها يؤدي إلى كارثة حقيقية لم يتوقع لها قائد المركبة، ولذلك تستعرض «الوطن» في السطورالتالية نصائح عند تزويد الهواء وضبطه فى إطار السيارات تجنبًا لعدم الوقوع في الحوادث على الطرق.

نصائح يجب الحذر منها عند تزويد الهواء وضبطه في إطار السيارات

يقول اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن من وقت وضع الرادارات الحديثة على الطرق الرئيسية الخارجية والداخلية نسبة الحوادث في انخفاض تام، لالتزام المواطنين بالسرعة المقررة قانونا، ولكن طبقاً لمصمم الطرق، بضع السرعة المقررة لها، على كل طريق على حدة.

إذا كان الضغط أقل من المطلوب سيزيد من احتكاك الإطار بالأرض

ووجه «قريطم» في حديثه لـ«الوطن»، عدة نصائح لقائدي السيارات عن تزويد الهواء وضبطه فى إطار السيارات قبل استقلال السيارة والسير بها على الطرق، أولا: التزام عند تزويد إطارات السيارة وقياس الضغط المناسب بما هو محدد فى كتالوج السيارة، لأنه إذا كان الضغط أقل من المطلوب سيزيد من احتكاك الإطار بالأرض، ما يزيد من استهلاك البنزين، كما يجب ضبط ضغط الهواء في الإطارات وهي باردة قبل بداية الرحلة، حيث إن الإطارات الساخنة تعطي قراءة غير حقيقية لضغط الهواء.

الكشف على «بلف» كل عجلة

ولفت الخبير المروري إلى أنه يجب ضبط ضغط الهواء فى الإطارات على الأقل مرة كل أسبوع والكشف على «بلف» كل عجلة ووضع الغطاء عليه لتأمين عدم تسريب الهواء، وعند تزويد الإطارات لا تقوم بزيادة ضغط الهواء أكثر من اللازم، حيث يؤدي إلى إنقاص العمر الافتراضي له، إضافة إلى عدم راحة راكبي السيارة لزيادة إحساسهم بالمطبات، وتجنب الإهمال في ارتفاع وانخفاض الهواء، حيث إن الإهمال يؤدي إلى سرعة تلف مساعدي السيارة ومجموعة التعليق الأمامية ويؤثر على اتزان السيارة.