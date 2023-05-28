خبير مروري يحذر من السير دون رخصتي القيادة والسيارة.. اعرف العقوبة

أوضح اللواء أحمد هشام خبير المرور الإجراءات المتخذة في حالة نسيان السائق لرخصتي القيادة والسيارة وإيقافه في أحد كمائن المرور، إذ كشف أنّه في تلك الحالة يتم التحفظ على السيارة والسائق لحين إحضار التراخيص، وعند التأكد من سلامة موقفه، تُحرّر مخالفة ضده، وهي عدم حمل تراخيص القيادة والتسيير استنادًا للمادة 77 فقرة أ من قانون المرور.

اشتباه في سرقة السيارة

وأضاف اللواء هشام، في حديثه لـ«الوطن»، أنّه في حالة عدم إحضار رخصة السيارة والقيادة فإنه يتم التحفظ على السائق والسيارة، ويُحرّر محضر في دائرة قسم الشرطة محل واقعة الضبط وعند التأكد من ملكية السيارة، وأنّها ليست مسروقة فإنّ السائق هنا يُحال إلى نيابة المرور للتحقيق معه، فأما في حالة عدم حمل سائق السيارة بطاقة رقم قومي أو تقديم أوراقة تثبت ملكيته للسيارة، فإنّه يحال إلى النيابة العامة لوجود اشتباه بالسرقة.

التأكد من حمل رخصتي القيادة والتسيير

وأوضح هشام أنّ من الطبيعي أن بتأكد كل مالك سيارة أو سائقها من وجود رخصتي القيادة والتسيير قبل التحرك بها وأنهما ساريتين، كما يجب عليه التأكد من وجود طفاية الحريق وشنطة الإسعافات والمثلث العاكس، وكذلك التأكد من سلامة عجلات السيارة وأنّها جيدة، حفظًا على سلامته الشخصية قبل الآخرين.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة

- صورة من بطاقة الرقم القومي، ويجب أن يطلع الموظف على الأصل.

- صورة من شهادة التخرج أيضا مع الاطلاع على الأصل.

- يقدم طلب الحصول على الرخصة على نموذج 256، ويمكن الحصول عليه من مقر المرور.

- يحتاج الملف أيضا لـ4 صور شخصية «4 في 6» بخلفية بيضاء، للمتقدم.

- أصل شهادة الكشف الطبي الذي يتم للمتقدمين داخل وحدات المرور عن حالة النظر وأمراض الباطنة.

خطوات استخراج رخصة قيادة خاصة 2023

- الذهاب لوحدة المرور الخاصة بالمتقدم، وتكون حسب محل الإقامة المدون في البطاقة الشخصية.

- تقديم المستندات السابق ذكرها للموظف المختص.

- اجتياز المتقدم اختبار الإشارات والقيادة داخل المرور.

- دفع الرسوم المقررة، ثم الحصول على رخصة القيادة.

شروط استخراج رخصة قيادة لأول مرة 2023

- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

- ألا يكون المتقدم يعاني من مشكلات عضوية تمنع الحصول على رخصة القيادة.