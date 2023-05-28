انطلاق أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بسوهاج

تابع الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الأحد، انطلاق أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية الأزهرية، وذلك خلال زيارته مركزي تصحيح المواد الشرعية بمعهد فتيات سوهاج الإعدادي الثانوي والمواد الثقافية بمجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي الإعدادي الثانوي للفتيات.

انتظام أعمال التصحيح

وتابع «حمادي» مع رؤساء المواد، انتظام أعمال التصحيح والمخطط الزمني لإنهاء الأعمال، كما شدد على ضرورة تحري الدقة وإعطاء كل ذي حق حقه، والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن.

ووعد رئيس الإدارة الأزهرية بالعمل على تذليل أية عقبات والتواصل الدائم لتلبية احتياجات مراكز تصحيح الشهادة الإعدادية، كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب.

تطوير وتحسين جودة التعليم

ويأتي هذا النشاط في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ويهدف إلى ضمان تميز العملية التعليمية في المدارس الإعدادية الأزهرية بسوهاج، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الأزهر الشريف لتطوير وتحسين جودة التعليم، وتحقيق الريادة في المجال التعليمي في مصر.