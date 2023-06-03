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سيدة أمريكا الأولى: شكرا «أم الدنيا».. جيل بايدن تستقبل إشراقة شمس عامها الـ72 أمام الأهرامات وأبوالهول (ملف خاص)

كتب:

محمد على حسن
10:10 م | السبت 03 يونيو 2023
قرينة الرئيس الأمريكى خلال زيارتها للأهرامات

قرينة الرئيس الأمريكى خلال زيارتها للأهرامات

«هذه هى رحلتى الثانية إلى أم الدنيا، وأول رحلة لى إلى القاهرة، أؤمن وكذلك زوجى جو بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تكون شريكاً لمصر، والعمل جنباً إلى جنب، والأهم من ذلك كله نؤمن بأن العمل لا يقتصر فقط على العلاقات بين الحكومات، بل أيضاً من الناس إلى الناس، ومن القلب إلى القلب، هذا هو سبب وجودى هنا اليوم».. بهذه الكلمات عبّرت سيدة أمريكا الأولى، الدكتورة جيل بايدن، عن سعادتها لزيارة مصر، خلال حديثها مع قيادات شبابية، مما يعكس حجم العلاقات القوية المصرية - الأمريكية، فى ظل الأوضاع الراهنة على الساحة الدولية، وتؤكد أن مصر منفتحة على جميع دول العالم بفضل جهود القيادة السياسية والدبلوماسية المصرية الناجحة.

وخلال الزيارة التى امتدت يومين، قامت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بجولة متنوعة شملت مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، حيث تعرّفت على أهم أهداف المدرسة ومشروعات الطلبة، وكيف جاءت معظم المشروعات خادمة للمجتمع والفئات الخاصة.

وأعربت عن إعجابها بقدرات الطلبة ومهاراتهم الشخصية، بجانب مهاراتهم العلمية، كما حرصت على زيارة أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، مؤكدة عظمة مصر وتقدير العالم كله لتاريخها العريق، كما تفقّدت قرينة الرئيس الأمريكى معالم الجامع الأزهر الشريف، وأروقته ومآذنه التاريخية العتيقة، التى تكشف الطبيعة الأثرية له.

 

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بقلم محمد على حسن