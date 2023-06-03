نقابة المهن التمثيلية تستعد لتشغيل دار المسنين الخاصة بكبار الفنانين

عقد مجلس الأمناء، برئاسة الدكتور أشرف زكي، مناقشة داخلية لاستعدادات التشغيل الفعلي لدار إقامة كبار الفنانين في مدينة السادس من أكتوبر، من أجل البدء في استقبالهم.

والمشروع يعد أحد مشروعات مؤسسة القوة الناعمة للرعاية، المقام تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن مجلس أمناء دار إقامة كبار الفنانين التابع لمؤسسة القوة الناعمة، عن الخطوات النهائية التي وصلوا إليها، للبدء فعليا في تشغيل الدار.

حضور اجتماع الممثلين قبل تشغيل الدار

وحضر الإجتماع كل من أشرف زكي، نقيب المهن التمثيليبة، أيمن عزب، عزوز عادل، نهال عنبر، محمود عبد الغفار، إيهاب فهمي، هشام المليجي، حسين الجندي.

يذكر أن الدار جرى افتتاحه قبل مرحلة التشغيل الفعلي، في مؤتمر صحفي كبير، حضره عدد كبير من الفنانين مثل صابرين، نجلاء بدر، بشرى، وغيرهم.

ومن المقرر أن يستقبل الدار عددا كبيرا من الحالات، فور بدء تشغيله والعمل به، وذلك بعد وضع استراتجية العمل به.