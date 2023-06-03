بعد 5 أيام من البحث.. انتشال جثمان غريق الساحل الشمالي بالإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغواصين الخير المتطوعين، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، لقى مصرعه غرقا في أحد شواطئ الساحل الشمالي غرب الإسكندرية، بعد 5 أيام من تكثيف البحث حيث تم إيجاد جثمانه على بعد 10 كيلوات من مكان الغرق.

تفاصيل غرق شاب غرب الإسكندرية

تعود الواقعة إلى تلقى قوات الإنقاذ النهري وفريق غواصين الخير، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى مروان يسرى عبد السلام، 17 سنة من بركة السبع منوفية غرقان منذ غروب يوم الاثنين الماضي بين قرية زمردة وقرية غرناطة بالساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

5 أيام من البحث غريق الساحل الشمالي

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه فور تلقيه دعوة، فتم إبلاغ كافة الغواصين وتمت عملية البحث على مدار 5 أيام، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه ظهر على بعد 10 كيلو متر من مكان الغرق نتيجة انجراف التيار، مشيراً إلى استمرار البحث عن غريق آخر في منطقة الروضة الخضراء.