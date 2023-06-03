قرينة الرئيس الأمريكي: الشباب هم المستقبل والحاضر في مصر

حرصت سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن على استقبال إشراقة شمس عامها الجديد، اليوم، أمام أهرامات الجيزة وتمثال أبوالهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكى الجولة بزيارة تمثال أبوالهول، وتوقفت أمام الهرم الأكبر «خوفو»، واستمعت إلى شرح من الدكتور أشرف محيى الدين، مدير منطقة آثار الأهرامات، قبل أن تواصل جولتها داخل هرم خوفو.

وتتزامن زيارة جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكى، لأهرامات الجيزة، أعظم عجائب العالم القديم السبع، مع ذكرى ميلادها فى الثالث من يونيو عام 1951. وبدا على جيل بايدن، خلال زيارتها لمصر، سعادتها الكبيرة التى ظهرت من خلال كلمات الثناء والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وقرينته السيدة انتصار السيسى على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وانتقلت الطاقة الإيجابية من شخصيتها المفعمة بالثقافة والمودة لكل المرافقين لها خلال محطات زيارتها فى مصر.

وقدم الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية لسيدة أمريكا الأولى فى ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، التى عبّرت عن بالغ شكرها وتقديرها لهذه اللفتة، وكانت القلادة عبارة عن جعران فرعونى من المشغولات ذات الألوان الفريدة التى تميَّز بها الفراعنة.

وغادرت جيل بايدن منطقة الأهرامات فى ختام جولة استمرت أكثر من ساعة، زارت خلالها تمثال أبوالهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما. وحرصت «بايدن»، التى عبّرت عن انبهارها بالحضارة المصرية، على التقاط الصور التذكارية والاستمتاع بكل لحظة وخطوة فى هذه المنطقة الشاهدة على عظمة مصر وحضارتها وتاريخها، وتوجهت إلى منطقة البانوراما بالأهرامات، حيث استقبلها وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيرى.

«القاهرة وواشنطن» تعملان مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة

كما قامت السيدة الأمريكية الأولى بزيارة للجامع الأزهر، مع عدد من الواعظات والوعاظ الدينيين بالأزهر، الذين حصلوا على دورات تدريبية باللغة الإنجليزية مقدمة من السفارة الأمريكية بالقاهرة للأغراض الدينية والثقافية فى إطار دعم قيم التسامح واحترام الآخر، بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة السفير جون ديروشر، وعدد من نواب رئيس جامعة الأزهر وقيادات وعلماء من الأزهر الشريف، وأكدت خلال الزيارة أهمية تعزيز قيم السلام والتسامح والعدالة، التى تشكل أرضية مشتركة بين الشعوب.

«جيل»: الولايات المتحدة يجب أن تكون شريكا لمصر على المستوى الحكومي والشعبي

وشددت قرينة الرئيس الأمريكى على إيمانها الشديد، مثل الرئيس الأمريكى جو بايدن، بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون شريكاً لمصر، ليس فقط على صعيد الشراكة بين حكومتى البلدين، بل تتخطاها إلى شراكة بين شعبى البلدين.

وأشادت جيل بايدن بالأزهر الشريف ودوره فى نشر العلم، موجهة الشكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، موضحة أن زيارتها الحالية إلى القاهرة هى الثانية التى تقوم بها إلى مصر «أم الدنيا»، وهناك أهمية لدور الشباب المصرى والمرأة فى صناعة المستقبل. ودار حوار تفاعلى بين سيدة أمريكا الأولى والمشاركات والمشاركين فى اللقاء استمعت خلاله إلى قصص نجاحهم، وبخاصة الواعظات والشباب، وأعربت عن سعادتها للاستماع لهذه الأفكار التى تعكس دور الأزهر الشريف فى نشر قيم الوسطية والسلام.

من جانبه، استعرض رئيس جامعة الأزهر، فى كلمته، تاريخ الأزهر الشريف مند نشأته قبل ما يزيد على ألف عام، مشيراً إلى أن الأزهر الشريف لا يقوم بتدريس العلوم الشرعية فقط، ولكن تتسع الدراسة به لتشمل العديد من الكليات العلمية مثل الطب والهندسة.

وأضاف أن الأزهر كان الجامع والجامعة التى درس فيها علماء بارزون على مستوى العالم مثل الحسن ابن الهيثم، وابن خلدون، وغيرهما، ممن علموا الدنيا بأسرها، موضحاً أن الأزهر يضم آلاف المعاهد الأزهرية، وينتظم فى الدراسة به عشرات الآلاف من الطلاب، ومن بينهم طلاب من 130 دولة حول العالم. وقال إن هناك 700 طالب من الولايات المتحدة يتلقون العلم بجامعة الأزهر، موضحاً أن المرأة تحظى بأقصى درجات التعلم، ولها دور مهم فى الأزهر الشريف، سواء طالبات أو عميدات لكليات أو أساتذة جامعات أو واعظات.

وزارت جيل بايدن مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات برفقة الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة رئيس وحدة التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم، والمهندس عماد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتروميتر، والمهندسة زينب السويدى الرئيس التنفيذى للمدرسة، ولفيف من قيادات مؤسسة قوى عاملة مصر.

وفى تدوينة لها على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى قالت جيل بايدن: «الشباب مثل بسملة وأحمد هم المستقبل والحاضر هنا فى مصر»، مضيفة أن مصر والولايات المتحدة تعملان معاً مع الشركات المحلية لتوفير التدريب أثناء الدراسة.

انتصار السيسي: أتطلع أن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة بين البلدين وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في «أم الدنيا»

واستقبلت انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، أمس الجمعة، جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكى جو بايدن، وقالت عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى: «تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإننى إذ أرحب بها فى بلدها الثانى مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات فى أم الدنيا».

وقال المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وقرينته رحَّبا بجيل بايدن فى قصر الاتحادية، حيث نقل الرئيس السيسى تحياته للرئيس جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة، معرباً عن اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة والممتدة منذ عقود مع الولايات المتحدة.

من جانبها نقلت قرينة الرئيس الأمريكى تحيات الرئيس بايدن للرئيس السيسى، وأشادت بحسن الاستقبال وكرم الضيافة فى مصر، معربة عن تقدير الولايات المتحدة، حكومة وشعباً، لمصر.

ووجهت جيل بايدن الشكر لقرينة رئيس الجمهورية بعد الترحيب الحار بها فى مصر، وكتبت جيل بايدن، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «شكراً لكم على الترحيب الحار فى مصر أم الدنيا.. شكراً السيدة انتصار عامر».

ووصلت جيل بايدن إلى القاهرة أمس الجمعة، فى زيارة استمرت يومين، قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد حضور حفل زفاف ولىّ عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، والأميرة رجوة الحسين.

جيل بايدن

مواليد 3 يونيو من عام 1951

وُلدت فى بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسى الأمريكية

حازت جيل بايدن على درجة البكالوريوس من جامعة ديلاوير

تزوجت الرئيس الأمريكى جو بايدن فى عام 1977

حصلت على درجتى الماجستير من جامعة ويست تشيستر ومن جامعة فيلانوفا

حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة ديلاوير

درّست قراءة اللغة الإنجليزية فى المدارس الثانوية لمدة 13 عاماً

عملت بين عامى 1993 و2008 فى كلية ديلاوير الفنية والمجتمعية

منذ عام 2009 عملت أستاذة للغة الإنجليزية فى كلية شمال فيرجينيا المجتمعية

شاركت فى تأسيس برنامج أصدقاء الكتاب