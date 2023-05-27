محلل أسواق مال أمريكي لـ«القاهرة الإخبارية»: بورصة الولايات المتحدة لن تتأثر بأزمة الدين

أكد نور الدين الحموري محلل الأسواق المالية بنيويورك، أن البورصة في حالة إيجابية، رغم الصخب حول مسألة رفع سقف الدين الأمريكي، مشيرًا إلى أن الأسواق أغلقت على ارتفاع كبير.

أمريكا لم تتخلف عن سداد الديون إلا 10 مرات منذ عام 1980

وأعتبر الحموري، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نوع من التهويل الزائد حول مسألة سداد الدين الأمريكي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخلف عن سداد الديون إلا 10 مرات منذ عام 1980، وكانت أسوأها في فترة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكلفت الحكومة 5 مليارات دولار فقط، بينما كلفت حكومة باراك أوباما 2.1 مليار دولار.

تخلف أمريكا عن السداد لن يؤثر على أسواق المال

وأشار إلى أن هذه الأموال لا يعتد بها، مؤكدًا أنه حال الإغلاق وتخلف أمريكا عن سداد الدين، فإن ذلك لن يؤثر على الأسواق المالية الأمريكية، موضحا أن الأسواق الأمريكية مستوعبة ذلك، ولديها مناعة من هذه المشكلات.

واستعان الحموري، بعبارة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن الديموقراطية لها أنياب، مؤكدًا أن الحزبين الديموقراطي والجمهوري، يستخدما الوضع القائم لمصالح انتخابية.