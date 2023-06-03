إصابة شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالدقهلية

أصيب شاب بإصابات بالغة نتيجة تعرضه للضرب في مشاجرة مع عدد من جيرانه بسبب خلافات سابقة في المطرية بمحافظة الدقهلية، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وعمل اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شاب في مشاجرة

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المطرية المركزي، يفيد بإصابة شاب نتيجة تعرضه للضرب من قبل جيرانه في مشاجرة بسبب خلافات سابقة، وجرى نقله إلى مستشفى المطرية المركزي لإسعافه وعمل اللازم، وتم ضبط المتهمين.

وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شاب يدعى «علي حسين علي يوسف»، 33 عاما، من أولاد صبور بمركز المطرية، نتيجة التعدي عليه بالضرب من قبل جيرانه، إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة.

نقل المصاب إلى مستشفى المطرية

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى المطرية المركزي وتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعات اللازمة والتحاليل الطبية، وتبين إصابته في الكتف والقدم والرأس.

تحرر محضر بالواقعة وجرى عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات اللازمة.