محافظ المنوفية: فتح سوق السيارات الجديد مجانا أول أسبوعين

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، دخول السيارات مجانا أول أسبوعين من افتتاح سوق السيارات الجديد وإعفاء المواطنين من كل الرسوم، والمقرر افتتاحه الجمعة المقبلة على طريق شبين الكوم قويسنا مدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيمه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية.

أول سوق للسيارات في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية أن الهدف من إقامة سوق السيارات الجديد مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشتري من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقاري والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفي.

الإعلان عن افتتاح أول سوق للسيارات في المنوفية

وفي بشرى سارة لأبناء وأهالي المنوفية، أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن افتتاح أول سوق للسيارات الجديدة والمستعملة بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم، وذلك بدءا من الجمعة المقبلة، ويتم تنظيمه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصفة دورية.