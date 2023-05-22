«قومي المرأة» بدمياط يدرب 30 سيدة على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، اليوم الاثنين، برنامجا تدريبيا يهدف إلى تدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان «مطبخ المصرية»، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

البرنامج يستهدف قرى حياة كريمة

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط، لـ«الوطن»، إن البرنامج يستهدف قرى حياة كريمة في المحافظات المدرجة ضمن المبادرة كمرحلة تجريبية، مضيفة أن التدريب استهدف قرى مركز كفر سعد، بإجمالي 30 سيدة، وتم إنتاج عدد 120 وجبة اليوم، ويستمر التدريب ليصل القرى الأكثر احتياجا.

توفير فرص تدريب

وأضافت أن «مطبخ المصرية» مطبخ مجتمعي ذو بُعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأوضحت أن السيدات يتلقين تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.