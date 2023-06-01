عرض فيلم تاج لتامر حسني في 80 سينما خلال عيد الأضحى

أكد رامي عجلان، دير إدارة الإنتاج في الشركة المنتجة لفيلم «تاج» بطولة تامر حسني، إنه تقرر عرض العمل بموسم عيد الأضحى بشكل رسمي، مُشيرًا إلى أن الأبطال انتهوا من التصوير بنسبة تتعدى 80%، ويتبقى أيام قليلة على الانتهاء بشكل كامل.

وعن ميزانية العمل، قال عجلان في بيانٍ صحفي، إنّ: «فيلم تاج له ميزانية كبيرة، نظرًا لأعمال الجرافيك، إذ سيُفاجئ الجمهور بشكلٍ كبير، بسبب التطور في المعدات المستخدمة في تصويره، والذي اعتنت به مخرجته سارة وفيق».

وعن أماكن عرض العمل، قال: «الفيلم سيُعرض في أكثر من 80 قاعة عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكلٍ كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا، بأوقات قريبة من بعضها.

واختتم قائلًا: «تامر حسني يقدم حالة فنية مختلفة وقدم مجهود عظيم وقت التصوير، وسيرى الجمهور شخص مختلف من حيث أداءه وشكل تمثيله في أحداث العمل الذي ينتمي لأعمال الأكشن والكوميديا».

فيلم تاج من إنتاج سلسلة «السوبر هيروز» في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث، ويشهد ظهور أول بطل عربي خارق في السينما العربية، من بطولة الفنان تامر حسني، دينا الشربيني، المطربة ساندي، ويشارك في الفيلم النجم بيومي فؤاد والعديد من النجوم.

ويذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم بحبك، وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمى، وتميم عبده وآخرون.