محمد أنور: لن أغني في فيلم «مستر إكس».. الغناء كان «تجربة وعدت»

يستعد الفنان محمد أنور خلال الفترة المقبلة، لعرض فيلمه الجديد «مستر إكس»، الذي يشارك في بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي، والمقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المبارك القادم.

محمد أنور يطرح أغنية «سيدي أنا»

وكان محمد أنور طرح مؤخرا أغنية جديدة له تحت اسم «سيدي أنا»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير«يوتيوب»، قبل 5 أشهر ماضية، ما جعل الجمهور يخمن بأنه سيغني خلال أحداث فيلم «مستر إكس».

وتواصل «الوطن» مع محمد أنور للوقوف على تفاصيل حقيقة غنائه بفيلم «مستر أكس»، إذ نفى غناءه بالعمل تماما، وأن الغناء ما كان إلا تجربة لمرة واحدة فقط.

تفاصيل فيلم مستر أكس

وتدور أحداث فيلم «مستر إكس» حول قصة حب بين رئيس إحدى العصابات، وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد فهمي، أوس أوس، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، محمود حافظ، صبري فواز، محمد أنور، عمرو يوسف، مصطفي خاطر، وغيرهم.