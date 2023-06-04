أحمد إبراهيم يكشف تطورات حالته الصحية: لم يتحدد موعد خروجي من المستشفى

كشف الفنان أحمد إبراهيم تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة في المخ خلال الفترة القليلة الماضية، أدت إلى إصابته بشلل نصفي، واحتجازه بأحد المستشفيات في دولة الإمارات.

تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تحسن خلال اليومين الماضيين، وهو يجري الآن جلسات علاج طبيعي، ولكن لم يتم تحديد موعد خروجه من المستشفى حتى الآن، مطالبا الجمهور بالدعاء له أن يعبر هذه الأزمة بالسلامة.

زيارة أشرف زكي لـ أحمد إبراهيم في الإمارات

وكان الفنان أحمد إبراهيم، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منذ أيام قليلة من داخل أحد مستشفيات الإمارات التي يتلقى بها العلاج، وظهر في الفيديو الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، يجلس بجوار أحمد إبراهيم الذي سافر خصيصا من أجل الاطمئنان عليه في الإمارات.

وحرص أحمد إبراهيم على التعليق على زيارة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية من خلال «الوطن»، قائلا: «زيارة الدكتور أشرف زكي لي داخل المستشفى أسهمت في رفع معنوياتي، لأنه أب لكل أعضاء نقابة المهن التمثيلية من الشباب».