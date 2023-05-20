«مصر وعُمان».. روابط راسخة ومصالح مشتركة (ملف خاص)

يقوم السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، بأول زيارة رسمية له إلى مصر غدا برفقة وفد رسمى كبير، حسبما أعلن ديوان البلاط السُّلطانى العمانى فى وقت سابق.

وتأتى الزيارة امتداداً للعلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والسلطنة، وتأكيداً على حرص قيادتى البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، حيث سيتم خلالها بحث جميع جوانب التعاون التى من شأنها أن ترتقى بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التى تلبّى الغايات المنشودة فى جميع المجالات؛ وصولاً إلى نتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن التشاور والتنسيق بين القيادتين، بما يسهم فى تعزيز العمل العربى المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

وتُعد هذه هى الزيارة الأولى لسلطان عمان هيثم بن طارق إلى مصر منذ توليه الحكم فى يناير 2020، خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، فيما زار الرئيس عبدالفتاح السيسى سلطنة عمان فى عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد فى فبراير 2018، كما زارها فى يونيو الماضى، حيث التقى السلطان هيثم بن طارق. ويعتبر محللون من الجانبين المصرى والعمانى الزيارة المرتقبة تاريخية، حيث من المتوقع أن تفتح مجالاً جديداً للتعاون فى مجالات السياحة والموانئ البحرية من المجالات الواعدة للاستثمار بين البلدين.. التفاصيل فى السطور التالية.