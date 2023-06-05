الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية بكفر الشيخ: «كنت بذاكر على جردل ونفسي أكون طبيبة»

لم تقف الظروف الصعبة في طريق «منة الله عماد»، الطالبة بمدرسة التجريبية، بإدارة الحامول التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، ولم تصمد أمام إصرارها حتى حصلت على المركز الأول مكرر بالصف الثالث الإعدادي، بمجموع 279.5 درجة، من 280، إذ عاشت الفتاة خلال العام الماضي في شقة «على البلاط»، وبأدوات منزلية بسيطة، وكانت تذاكر على «جردل» وليس مكتبًا مثل باقي أصحابها.

ظروف صعبة أمام منة الله عماد

وتروي «منة الله عماد»، أن الظروف التي تعيشها لم تقف حاجزًا أو مانعًا أمام عزيمتها القوية وإصرارها على النجاح والتفوق بالشهادة الإعدادية، إذ كانت تجلس على البلاط في أجواء الشتاء في البرد القارس لتذاكر، وكذلك أثناء الصيف، على مدار العام الدراسي المنقضي، مشددة على أن فرحة والدتها بعد تفوقها يعتبر أغلى وسام على صدرها.

وأضافت الطالبة، أنها أيضًا تعرضت للمرض والتعب خلال الفصل الدراسي الثاني، ولكنها وجدت الدعم الكامل من أسرتها، وهم سر تفوقها، مشيرة إلى أنه عندما اتصل بها محمد عبدالله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ وأبلغها بدرجاتها وتفوقها، شعرت بأن الله عوضها عما تعبت، مشددة على أنها كانت تذاكر نحو ثلاثة ساعات يوميا، وترغب في أن تصبح طبيبة جلدية وأن تقف إلى جوار الغلابة.

سر التفوق في مساندة الأم لنجلتها

وتقول «أيمان عادل»، والدة «منه الله»، أن نجلتها حققت جزءًا كبيرًا من حلمها وهو النجاح والتفوق في الإعدادية، برغم من بساطة حالهم إلا أنها رفعت رأسهم إلى عنان السماء، مضيفة: «نحمد الله على نعمه الكثيرة رغم الصروف العائلية الصعبة التي نمر بها، ولكن هذا عوض من الله».