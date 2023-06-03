محافظ كفر الشيخ يوجه بزيادة تأمين زوار بلطيم: 5 معدات و110 أفراد لخدمات الإنقاذ

استقبل مصيف بلطيم اليوم السبت، أعدادا كبيرة من الزائرين، لليوم الثاني علي التوالي، مما دفع إدارة المصيف وقيادات محافظة كفر الشيخ لرفع درجات الاستعداد والتأكد من جاهزية الخدمات والمرافق ووسائل تأمين الزائرين.

زيادة اللانشات ورجال الإنقاذ بمصيف بلطيم

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة بمصيف بلطيم، في تصريحات خاصة لـ «للوطن»، إن سلامة المصطافين أمر هام وحيوي، ويحظى باهتمام كبير من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونظرا لما يشهده المصيف من اقبال متزايد خلال اليوميين الماضيين، جرى التوجيه بتوفير عدة خدمات إضافية على مستوى المعدات والأفراد، منها:

- تم توفير 100 شخص من رجال الإنقاذ البحري، وعدد 10 مشرفين، وعدد «2 جيت سكي».

- توفير 3 لانشات بحرية، وتوسيكل مائي، للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

محافظ كفر الشيخ يرفع درجة الاستعداد بمصيف بلطيم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، إنه وجه بضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للمصطافين والزائرين، بمصيف بلطيم، والعمل علي توافر جميع الخدمات والمرافق بشكل دائم.

وأكد أن كافة قيادات المحافظة تسعى لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمصطافين.