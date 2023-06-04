رئيس الشعبة: البن سلعة أساسية وليست ترفيهية وحجم استهلاكه وصل لـ50%

قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن في الغرفة التجارية في القاهرة، إن وزارة المالية لا تَعتبر البن سلعة أساسية، لكنها تعتبرها ضمن السلع الترفيهية للمواطنين، إلا أن الغرفة دائما تطالب بضرورة اعتبار البن سلعة رئيسية شأنها كالشاي والسكر.

فوزي: زيادة الإقبال على البن من الأجيال الجديدة

وأضاف «فوزي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي والمذاع على فضائية ON، أن البن بات حاليا أحد أهم المنافسين لسلعة الشاي كون حجم استهلاكه وصل لـ50% بالمناصفة مع الشاي، فيما تتوقع الشعبة ارتفاع الاستهلاك مع زيادة إقبال الشباب على تناول القهوة، وزيادة محبيها من الجيل الجديد.

وأوضح أن ارتفاعات أسعار البن حدثت بنسبة 20% قبل فرض الضريبة على البن المحمص، وغير مؤثرة في حركة السعر، مشيرا إلى أن أسعار البن يتحكم فيها عدد من العوامل أهمها كونه أهم سلعة في البورصات العالمية، ويأتي في المرتبة الثانية بعد البترول.

البن ثاني أهم سلعة في البورصة العالمية بعد البترول

وتابع: «الارتفاعات بدأت من قبل الضريبة لأنه محكوم بالأسعار العالمية في البورصات العالمية، بعد البترول مباشرة كثاني سلعة مهمة، وأي ارتفاع في البورصات العالمية سينعكس على الأسواق المحلية لأننا نستورده كاملا، ولا يوجد إنتاج محلي منه، ومن ضمن العوامل التي أثرت في حركة الأسعار حجم المعروض، واللي تراجع بسبب قلة التدابير الخاصة بعملة الدولار لمستوردي البن من قبل البنوك».