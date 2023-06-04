6 فوائد لزراعة العنب فوق أسطح المنازل.. بينها تخفيف حرارة الجو

تتعدد فوائد زراعة العنب فوق أسطح المنازل، من بينها تقليل حرارة الجو في فصل الصيف، وزيادة مساحات الظل، بالإضافة لوجود إنتاج من الفاكهة المحببة للكثيرين، كما يمكن أن يوفر ورق العنب لطهيه، وأخيرا تحقيق أرباحا مادية من بيع الفائض من المحصول.

زراعة العنب على أسطح المنازل

يقول المهندس الزراعي عمر جاد، المتخصص في زراعة أسطح المنازل، لـ«الوطن»، والذي نجح منذ سنوات في زراعة الفواكه المحلية في المساحات الفارغة بمنزله، وله تجربة في زراعة العنب في تكعيبات هندسية بسطح منزله، إن زراعة العنب لها فوائد عديدة حال زراعتها على أسطح المنازل.

ويؤكد المهندس الزراعي وجود 5 فوائد لزراعة تكعيبات العنب فوق أسطح المنازل، وهي:

تخفيف حرارة الجو

تخفيف الحرارة بمقدار 8 درجات مئوية، ومنع تساقط أشعة الشمس عموديا على المنزل، وتساعد في توزيعها.

زيادة نسبة الأكسجين

يؤدي زراعة العنب إلى زيادة تحقيق الأكسجين للأفراد، إذ يمكن توفير احتياج كل شخص واحد من الأكسجين سنويا بزراعة متر مربع من المساحات الخضراء.

ظل وزينة لسطح المنزل

تحقق زراعة تكعيبات العنب فوق أسطح المنازل، الظل والزينة، وإمكانية توفير حديقة مصغرة.

وفرة في الفاكهة وورق العنب

توفير ثمار العنب وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه دون الحاجة لشرائه من الأسواق، بالإضافة إلى إمكانية الحصول عليه طبيعيا «أورجانيك»، دون إضافة مبيدات، كما يمكن الحصول على أوراق العنب واستخدامه في طهي «المحشي»، ويمكن بيع الفائض بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

ويختتم المهندس الزراعي في حديثه أنه يمكن زراعة أشجار العنب فوق أسطح المنازل بسهولة، لافتا أن الزراعة تبدأ خلال فصل الشتاء في شهر فبراير، ويتم حصاد الثمار في الصيف.

طريقة زراعة العنب على أسطح المنازل

ويمكن زراعة العنب على أسطح المنازل من خلال توفير برميل به ثقب من الأسفل لتصريف الماء الزائد عند الري، مع توفير تربة مختلطة من الطمي أو التراب ورمل مغسول للتخلص من أملاحه ووضعه في البرميل بعد تجهيز التربة، وإضافة سماد عضوي من فضلات طيور الحمام لتغذية التربة، وبالتالي تغذية النبات.

وفي الخطوة التالية، يتم توفير شتلات العنب من مشاتل مخصصة في زراعته أو من مديريات الزراعة أو مراكز البحوث الزراعية، وتغرس الشتلة في حفرة بالتربة في البرميل، ويبدأ ريه مرتين في الصيف مرة بالصباح الباكر والأخرى في مساء اليوم، وفي الشتاء يتم ريه مرة واحدة.

8 سنوات عمر شجر العنب

ويمكن تجهيز تكعيبة العنب بعد نضوج فروع الشجر، ويتم مدها على أسلاك مجهزة مسبقا في التكعيبة، وتعيش شجرة العنب لفترة تصل لـ8 سنوات.