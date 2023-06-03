الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة.. تعرف عليها

يرغب العديد من المواطنين في استخراج قيد عائلي لأول مرة من خلال مصالح الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية والمنتشرة عبر مختلف أنحاء الجمهورية، ويتساءل البعض عن الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، لذا تستعرض «الوطن» كافة الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي أول مرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي لأول مرة

وقبل الاتجاه نحو مصلحة الأحوال المدنية التابعة لمحل سكن المتقدم يجب تجهيز تلك الأوراق والمستندات، وهي كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم بطلب استخراج القيد العائلي.

- صورة من عقد الزواج أو وثيقة الطلاق.

- للزوجين، يجب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

- للأبناء، يجب تقديم صورة من شهادة ميلاد.

- لأفراد الأسرة المتوفيين، تقديم صورة من شهادة الوفاة.

- للرجال، تقديم ما يُثبت موقفهم من التجنيد.

- تقديم نموذج تسجيل القيد العائلي، ثم تقديم طلب لاستخراج القيد العائلي وتسجيل كل البيانات التي يجب إدخالها في النموذج من أجل إرفاقها مع المستندات المقدمة.

- بعد الانتهاء من تقديم كل الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي، يجب سداد الرسوم المطلوبة والذهاب مرة أخرى في الموعد المحدد لاستلام القيد العائلي.