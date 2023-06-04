دوي صوت انفجارات في منطقة كيروفوجراد وسط أوكرانيا

دوت انفجارات في منطقة كيروفوجراد وسط أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية. وكانت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية دوت في وقت اسبق من اليون بالعاصمة الأوكرانية كييف و9 مناطق أخرى من بينها كيروفوجراد.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون أوكرانيون، تصدي أنظمة الدفاع الجوي لهجمات جوية على العاصمة كييف، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

دوي صافرات الإنذار في كييف و9 مناطق أخرى بأوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار في العاصمة كييف و9 مناطق أخرى في أوكرانيا.

وكان وزير الدفاع الصيني، «لي شانج فو»، دعا في وقت سابق، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، إلى استخدام جميع الوسائل الممكنة لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

استعداد صيني لتوسيع الاتصالات بين القيادة العسكرين بين «بكين» و«كييف»

وأوضح نائب رئيس وزير الدفاع الأوكراني فلاديمير جافريلوف، أن الجانب الصيني مستعد للتواصل من أجل توسيع الاتصالات بين القيادة العسكرية بين البلدين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بولندا، عثرت السلطات في وقت سابق، على أجزاء من منطاد مجهول المصدر عليه نقوش سيريلية في منطقة كاليشكي التابعة لمحافظة وارميان ماسوريان شمال شرق البلاد، بالقرب من وحدة عسكرية كبيرة، وفقا لما ذكرته إذاعة «آر إم إف» البولندية.