تفاصيل زلزال «وهمي» ضرب لبنان.. تفجيرات أدت إلى هزة أرضية

ضرب لبنان، ظهر أمس السبت، هزة أرضية بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر، شرقي البلاد، دون أنباء عن وقوع إصابات، فيما نشرت وسائل إعلام تفاصيل الهزة الأرضية غير الطبيعية التي شعر بها سكان منطقة زحلة والبقاع.

وبند الثانية والربع من بعد ظهر أمس السبت بالتوقيت المحلي «02:15 بتوقيت القاهرة»، شعر اللبنانيون في منطقة زحلة والبقاع، بزلزال سبقه دوي انفجار قوي، في أحد الكسارات بمنطقة زحلة في البقاع شرقي البلاد، أدى إلى حدوث هزة أرضية، بلغت قوتها 3 درجات على مقياس ريختر.

عدة كسارات تنتشر في الجبال

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن عدة كسارات تنتشر في الجبال، حيث تقوم آليات ضخمة بنهش المساحات الخضراء والجبال.

ونجم الصوت القوي، قبل وقع الزلزال الذي ضرب شرق لبنان، عن تفجير وقع في إحدى الكسارات بمنطقة زحلة لجدار كبير من الصخور، باستخدام كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي جرى إدخالها إلى عمق الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الهزة الأرضية المرتبطة بالتفجيرات قد تستحث زلازل

من جهتها، فتحت قيادة قوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع، محضر تحقيق لمعرفة سبب وقوع الزلزال في منطقة كسارات التويتي بقضاء زحلة، فيما فرضت مخابرات الجيش طوقا أمنيا حول الكسارات في محلة التويتي، بانتظار حضور خبراء المتفجرات للكشف على المكان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 6 مايو الماضي، ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، تبعتها هزة ثانية بقوة 2.4 درجة، في منطقة كسروان في جبل لبنان والتي وقعت أيضا في منطقة كسارات، فيما قال خبير الزلازل طوني نمر إن الهزة الأرضية المرتبطة بالتفجيرات قد تستحث زلازل لا تحمد عقباها.