ارتفاع أسعار النفط بنسبة 2% عالميا.. والبرميل يسجل 71.5 دولار

قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% لتتجاوز 71.5 دولار للبرميل، ورحّب المستثمرون بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقة الديون وتقرير الوظائف المختلط في الولايات المتحدة، بينما توقّعوا أيضًا اجتماع أوبك + في عطلة نهاية الأسبوع.

المشاركون في السوق لا يتوقعون مزيدا من التخفيض

ووفقًا لما نشره موقع ترينيدينج إيكونومي، فإن معظم المشاركين في السوق لا يتوقعون أن تعلن المنظمة مزيدًا من التخفيضات في إمدادات النفط.

يذكر أنّه في أبريل، فاجأت أوبك+ السوق بخفض قدره 1.16 مليون برميل يوميًا، وطالب وزير الطاقة السعودي مؤخرًا المضاربين بضرورة «الحذر».

تخفيضات الإنتاج الشهر الماضي

وأعرب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك عن اعتقاده بأن أوبك+ لن تنفذ أي إجراءات جديدة، حيث نفذت المجموعة للتو تخفيضات الإنتاج الشهر الماضي، في مايو هبطت أسعار النفط قرابة 11%، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب وخاصة من أكبر مستورد للخام في الصين.