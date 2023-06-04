وزارة الحج السعودية: آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة اليوم

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن اليوم الأحد هو آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج، موضحة أن التأشيرة لا تسمح بأداء الحج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، في بيانها، أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو الـ29 من ذو القعدة الموافق 18 يونيو الجاري، وأوضحت أن تحديد اليوم الأخير لإصدار تصاريح العمرة يأتي في ظل الاستعداد لاستقبال الحجاج.

إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو «توكلنا»

وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالسعودية في وقت سابق أنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق «نسك» أو «توكلنا» بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بكورونا، وذلك كإجراء يهدف لتنظيم العمرة والتحكم في الكثافات بالمسجد الحرام، وفقًا للعدد المسموح به.