استكمال محاكمة شقيقين بتهمة قتل آخر في العمرانية بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل أحد الأشخاص وإصابة ابنه بسبب خلافات على غطاء صرف صحي في العمرانية.

وكانت هيئة المحكمة أجلت الجلسة الماضية، إلىاليوم الأحد 4 يونيو، لسماع شهادة الطبيب الشرعي، تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

قتل مع سبق الإصرار

وحسب ما جاء في أوراق القضية التي حملت رقم 18475 لسنة 2022 جنايات العمرانية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين «حسان. ا، 26 عامًا، موظف»، «عبدالله. ح، 23 عامًا، طالب» بقتل المجني عليه «جمال. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن اعتديا عليه بالضرب على إثر خلافات بينهم على غطاء الصرف الصحي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين تربصوا للمجني عليه، وما أن ظفرا به حتى اعتديا عليه بالضرب، وسدد له المتهم الأول عدة طعنات في صدره وبطنه بسلاح أبيض «مطواة»، قاصدين من ذلك قتله محدثين إصابته التي أودت بحياته، فضلًا عن إصابة نجل المجني عليه وإصابته حسب تقرير الطب الشرعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.