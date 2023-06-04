نائب شعبة الجزارين: نتوقع تراجع أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة

أشاد هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة لتوفير اللحوم في الأسواق، موضحا أن استيراد اللحوم الحية والمجمدة من الخارج تسهم بشكل كبير في خفض الأسعار.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن عيد الأضحى سيشهد إقبالا كبيرا على شراء اللحوم، حيث أمنت الدولة المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار جيدة، متوقعا تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، على أن يصل الكيلو المجمد إلى 185 جنيها.

من جهة أخرى قال أحمد حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه يجرى التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسبا لأي ظرف يؤثر مستقبلاً على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة.

استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي

وأضاف أنه جارٍ استيراد 6 آلاف رأس من جيبوتي بحرا عبر ميناء سفاجا وذبحها بالمجازر، خاصة بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة للتوريد خلال العشرة أيام الأولى من شهر يونيو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تساعد على انتظام تدفقات اللحوم وتوفيرها للمستهلكين والحد من ارتفاع الأسعار بالأسواق.

التعاقد على لحوم ضأن وبتلو لتأمين المخزون

وأكد أنه جرى التنسيق مع الشركة المصرية السودانية لمخاطبة والي الولاية الشمالية السودانية المتاخمة للحدود المصرية لتأمين البضائع الواردة والصادرة دون أي مشكلات أمنية، حيث إن تلك الولاية مستقرة بدرجة كبيرة.

وأوضح أن هناك حرص كبير من الدولة على توفير كل السلع الغذائية بما فيها اللحوم خصوصا مع دخول عيد الأضحى، مؤكدا قيام لجنة الشراء المباشر بالشركة القابضة بالتعاقد على لحوم ضأن وبتلو مجمدة من الموردين المسجلين لديها مع تأمين التدفقات اليومية بالمنافذ.