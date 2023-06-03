فلكيا.. موعد عيد الأضحى في مصر وعدد أيام الإجازة

ذكر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوزيفيقية، أن موعد وقفة عرفات ستكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر ذي الحجة، الموافق لـ27 من شهر يونيو الجاري، لافتة إلى أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 من الشهر نفسه.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

وترصد «الوطن» في السطور التالية، عدد أيام إجازة عيد الأضحى، وذلك يأتي على النحو الآتي:

- إجازة وقفة عرفات لعام 1444 ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023.

- أولى أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

- ثاني أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الخميس الموافق 29 يونيو 2023.

- ثالث أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة الموفق 30 يونيو 2023.

- رابع أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023.

- إجازة ثورة 30 يونيو، ستكون يوم الأحد الموافق 2 يوليو، وذلك بعد ترحيلها عقب الانتهاء من إجازة العيد الأضحى.

وبذلك ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك، ستكون 5 أيام، عطفًا على يوم إجازة عيد ثورة 30 يونيو.

هلال ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران

ويذكر أن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال إن هلال شهر ذو القعدة سيولد بشكل مباشر عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:54 مساء بتوقيت القاهرة، وذلك موافق يوم الجمعة 29 شوال للعام الهجري 1444، لافتًا إلى أن الهلال الجديد لم يولد في بعض البلدان الإسلامية والعربية عند غروب شمس يوم الرؤية.