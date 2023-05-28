نقيب الفلاحين: تراجع أسعار اللحوم في الأسواق قريبا

تشهد الأسواق المصرية في الفترة الحالية تساؤلا مستمرا من جانب المواطنين عن نوعية وأسعار اللحوم الحمراء، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقد تختلف الأسعار حسب النوع والمكان الذي يفضل المواطن الشراء منه في ظل استقرار الأسعار حاليا.

استقرار أسعار اللحوم الحمراء

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار اللحوم الحمراء تشهد الفترة الحالية استقرارا ملحوظا في الأسواق المصرية في ظل ضعف إقبال المواطنين على الشراء، كما أنّ الأسعار تختلف حسب كل محافظة ومنطقة ووفقا لنوعية وجودة اللحم ويرجع سبب هدوء الأسعار الفترة الحالية، إلى استيراد الحكومة المصرية كميات كبيرة من اللحوم.

أسباب استقرار الأسعار

وأضاف أبو صدام، أنّ الإفراجات الجمركية الخاصة بالأعلاف التي تمت منذ عدة أسابيع ساهمت في إحداث التنافسية، ما أدى إلى استقرار الأسعار حاليا، لكن هناك توقعات تشير إلى أنّ أسعار اللحوم الحمراء ستشهد خلال الأيام المقبلة انخفاضات، تزامنا مع مزيد من الإفراجات الجمركية عن الأعلاف واستيراد اللحوم من الخارج.

أسعار اللحوم الحمراء

وأوضح نقيب الفلاحين، أنّ كيلو الكندوز والبتلو يتراوح في الأسواق بين 330 و350 جنيها والضاني بين 350 إلى 370 جنيها، كما يتراوح سعر الكبده البلدي بين 270 حتى 300 جنيه، وتتراوح الكبدة المستوردة بين 170 حتى 190 جنيها متوقعا توافد المواطنين الفترة المقبلة على الشراء.