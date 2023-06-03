بوابة العمرة تصدر 100 ألف باركود خلال 8 أشهر لحاملي تأشيرات الزيارة والسياحة للسعودية

كشفت الإحصاءات التي أعدتها إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار، أن البوابة المصرية للعمرة، أصدرت منذ بداية عملها في أكتوبر الماضي، حتى نهاية شهر مايو 2023، أكثر من 100 ألف باركود للمواطنين المصريين الحاصلين على تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، التي يلزم للسماح لهم بالخروج من المطارات المصرية، الحصول على باركود البوابة.

وأوضح مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن حصيلة باركود العمرة التي جرى تحصيلها من حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة للمملكة العربية السعودية، خلال الـ8 أشهر الماضية بلغ أكثر من 320 مليون جنيه.

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن لجان وزارة السياحة الموجودة بمطار القاهرة حاليا، لا تسمح بسفر حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحة والفعاليات للمملكة العربية السعودية، إلا بعد التأكد من حصول المسافر على باركود البوابة، تطبيقا لقانون البوابة.

الحصول على باركود البوابة يتم عبر شركات السياحة

وتابع المصدر: «في حال لم يكن مع المواطن الحاصل على تأشيرة السعودية التي يلزم تنظيمها عبر بوابة العمرة، باركود البوابة فإنه لا يسمح له بالسفر إلا بعد الحصول على باركود البوابة»، مشيرا إلى أن المواطنين يتحصلون على باركود العمرة عبر شركات السياحة المرخصة.

تأشيرات للسعودية يلزم حامليها بالحصول على باركود بوابة العمرة

وأشار المصدر، إلى أنه وفقا لقانون البوابة المصرية للعمرة، فإن هناك عدد من تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية، يلزم لحامليها الحصول على باركود البوابة المصرية للعمرة، كشرط للسماح له بالسفر من المطارات، وهي تأشيرات السياحة -زيارة الفعاليات- الزيارة الحكومية لغير الحكوميين- زيارة المضيف- الزيارة الشخصية.

وأشار المصدر، إلى أن عدد المواطنين المصريين الذين أدوا العمرة خلال العام الجاري، تجاوز حاجز الـ500 ألف معتمر، تم تنظيم رحلات عمرة بواسطة نحو 1923 شركة سياحة، مشيرا إلى أن كل رحلات العمرة لهذا العام، تم تنظيمها عبر البوابة المصرية للعمرة.

يشار إلى أن البوابة المصرية للعمرة، تتبع إداريا وزارة السياحة والآثار.