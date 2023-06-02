«السياحة» تنظم ورش عمل للعاملين بها لجذب 30 مليون سائح

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنها ستنظم بصفة دورية، سلسلة من ورش العمل التوعوية للمديرين ومديري العموم ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية المختلفة بالوزارة والهيئات التابعة لها، لتعريفهم بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، ومسارات العمل خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، والنمو السريع في صناعة السياحة بمصر، بنسبة تتراوح ما بين 25 و30% سنويا، للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، لافتة إلى أن تلك الورش تأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار، على تعريف العاملين استراتيجية العمل الموحدة.

شرح تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنه جرى تنظيم ورشة عمل لمديري الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة؛ إذ استعرضت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الاستراتيجية ومحاورها الرئيسية والخطوات التنفيذية لتفعيلها.

فتح باب النقاش والحوار والاستماع

ولفتت وزارة السياحة والآثار، إلى أنه خلال ورش العمل جرى فتح باب النقاش والحوار، والاستماع إلى آراء ورؤى ومقترحات الحضور بشأن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة وآليات تنفيذها.