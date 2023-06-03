صرف حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بصرف حافز إثابة للعاملين في منظومة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، عبر المنصات الإلكترونية، بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الفئات المستهدف حصولها على حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، في الإدارات التعليمية «مدير الإدارة وكيل الإدارة والتعليم الثانوي رئيس قسم التطوير، و3 أخصائين تطوير ممن عملوا في رفع الأسئلة الإلكترونية، ورئيس قسم الإحصاء، و2 من العاملين بقسم الإحصاء بالإدارج، ومسؤول التوجيه المالي والإداري بالإدارة، ومسؤول أمن الإدارة» بإجمالي 12 فردا بكل إدارة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بالنسبة للمدارس الثانوي بالإدارة «مدير المدرسة، أخصائي التطوير الأساسي it، أخصائي الحكومة الإلكترونية، مسؤول الاحصاء، مسؤول التوريدات وعامل» بإجمالي 5 أفراد بكل مدرسة.

لا يجوز تخطي قيمة المبالغ المخصصة للمديريات والإدارات التعليمية

وأكدت وزارة التعليم: «مع الأخذ في الاعتبار أن الادارة التي تستوفي المستندات صحيحة وبشكل سريع شوف تقوم بالصرف للمستحقين على أن توافي بإقرار تسوية المبالغ المنصرفة معتمدا بعد الصرف وإرساله للوزارة».

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني يصل إلى 4 آلاف جنيه لمدير المديرية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود شخص واحد بالمدرسة يعمل فني أخصائي تكنولوجي وحكومة إلكترونية يصرف له 1500 جنيه، ولا يجوز تخطي قيمة المبالغ المخصصة للمديريات والإدارات التعليمية، أو صرف مبالغ من مخصصات أي جهة لأي فرد من الجهات الأخرى.