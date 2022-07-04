محافظ جنوب سيناء: صلاة عيد الأضحى داخل المساجد فقط

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، إنه تقرر إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد الكبرى بالمدن، والساحات الموجودة داخل المساجد.

وأوضح المحافظ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه لا صلاة في الساحات الخارجية، وحذر من الصلاة خارج المساجد أو الساحات الخارجية التابعة للمساجد، مشيرا إلى أنه سيؤدي صلاة العيد في مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وسيجري جولة بالمدينة للتأكد من توافر الخدمات للسياح والأهالي.

ارتفاع نسبة الإشغالات السياحية

وقال إنه من المتوقع أن تتجاوز نسبة الإشغالات السياحية في مدينة شرم الشيخ وباقي المدن السياحية 80٪، خاصة بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية وانتهاء امتحانات الجامعات.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الذي عقده اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بقاعة الديوان العام للمحافظة، بحضور للدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات.

وناقش الاجتماع اللمسات النهائية لاستعداد جنوب سيناء لعيد الأضحى المبارك، وشدد المحافظ علي ضرورة توافر أطقم طبية في كل المستشفيات وسيارات إسعاف على الشواطئ العامة والحدائق للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ.

وتابع أنه أرسل تعليمات خاصه بعيد الاضحى لكل رئيس مدينة لتنفيذها مع رفع درجة الاستعداد وفتح غرفة العمليات طوال 24 ساعة، مع التأكيد عل ضرورة منع الذبح خارج المجازر.

وقف الإجازات

وقرر المحافظ وقف الإجازات خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المدن تحسبا لأي طارئ.

في سياق متصل، أكد سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بالمحافظة، توفير اللحوم السودانية والضاني بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى توفير لحوم مجمدة ودواجن، وضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية من السكر والارز والزيت والمكرونة والدقيق والمسلي.

وقام المحافظ بتسليم العاملين بنظام السركي هدايا عيد الأضحى، وهي عبارة عن كرتونة سلع غذائية ولحوم.