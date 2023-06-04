تحليق 25 رحلة بالون طائر على متنها مئات السائحين بالأقصر

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق 25 رحلة بالون طائر تقل على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات، بعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض سرعة الرياح، حسبما ذكر أحمد الطيب، ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر.

إقبال كبير على البالون الطائر

وأوضح «الطيب»، أن البالون الطائر يشهد إقبالا كبيرا من السائحين رغم ارتفاع درجات الحرارة، إذ حلقت أمس 30 رحلة تقل حوالي 650 سائحا، وسط استقرار الظروف الجوية المواتية لتحليق البالون، مؤكدا أن البالون يحلق وفق اتجاهات وطبقات الرياح المختلفة، وتقلع الرحلات يوميا في الخامسة فجرا من أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر.

البالون يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 شاب

وأشار ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، إلى أن البالون يوفر فرص عمل لأكثر من 2000 شاب من الأقصر يعملون في 17 شركة، ما بين طيارين ومهندسين ومندوبين وعمال وسائقين وغيرهم.

بالون الأقصر الثالث عالميا

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو مواقع تهدد سلامة الطيران.