4 أمور مهمة تنتظر المصريين الأسبوع الجاري.. فتح باب التظلمات وتحسن الطقس

يشهد الأسبوع الجاري الكثير من الأحداث المهمة التي ينتظرها المصريون، وعلى رأسها فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة اليوم الأحد، وأحداث أخرى ترصدها لكم بوابة «الوطن» في السطور التالية:

فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

تفتح محافظة القاهرة اليوم باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية، وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن اليوم الأحد الموافق 4 يونيو هو موعد بداية باب التظلمات على نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني، منوهة بأن تلقي التظلمات مستمر لمدة 15 يومًا، وسيكون في الإدارات التعليمية.

التقديم على تعيينات مجلس الدولة اليوم

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 206 لسنة 2023 فيما تضمنه من تعيين 196 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من دفعة 2020، بداية من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء.

مقابلات النيابة الإدارية

وذكرت النيابة الإدارية أنه من المقرر عقد مقابلات لخريجي جامعات، «عين شمس، القاهرة، بنها، حلوان، السادات، شبين الكوم، المنصورة، طنطا، دمياط، بورسعيد، الإسكندرية، أسوان» اليوم الأحد 4 مايو، ويوم الاثنين 5 مايو لجامعات «المنيا، بني سويف، الزقازيق، الفيوم، سوهاج، أسيوط، جنوب الوادي، أزهر تفهنا، أزهر أسيوط، أزهر دمنهور، أزهر القاهرة، أزهر الإسكندرية، أزهر طنطا، أزهر المنصورة، الجامعة الألمانية، جامعة فاروس، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة البريطانية».

انخفاض درجات الحرارة واستقرار الجو من الأتربة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستنخفض بداية من السبت، بانخفاض ملحوظ على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، حتى شمال الصعيد، من 4 إلى 5 درجات مئوية.