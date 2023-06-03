توافد الآلاف على الشواطئ العامة بالغردقة هربا من حرارة الطقس

شهدت شواطئ الغردقة إقبالًا كبيرًا من المواطنين حيث توافد اليوم الآلاف على البحر هروبًا من درجة الحرارة حيث السباحة في مياه البحر حتى الساعة السادسة مساء آخر موعد لنزول البحر، ثم الجلوس على الشواطئ حتى منتصف الليل تزامنًا مع بدء موسم الصيف.

الشواطئ العامة بالغردقة

وكشف أشرف فؤاد، مدير عام شواطئ العائلات الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، أن شواطئ الغردقة على طول الساحل تضم عدد من الشواطئ العامة أكبرها شواطئ العائلات 1 رسم الدخول 20 جنيها للفرد لغير الأعضاء وشاطئ العائلات 2 ورسم الدخول 50 جنيها للفرد لغير العضو وشاطئ النادي الاجتماعي ورسم الدخول 50 جنيها للفرد لغير الأعضاء وتتبع إشراف محافظة البحر الأحمر وشاطئ 5 وشاطئ 9 وتتبع المجلس المحلي لمدينة الغردقة.

شواطئ العائلات بالغردقة

وأشار «فؤاد» إلى أن الشواطئ العامة بالغردقة تفتح أبوابها للمصطافين من الساعة الثامنة صباحًا وأن آخر موعد لنزول البحر هو الساعة السادسة مساء طبقًا لتعليمات الأجهزة المختصة، لكن يُسمح بالجلوس على الشاطئ حتى منتصف الليل.

الغردقة تستقبل آلاف المصطافين

وكشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الغردقة تستقبل آلاف المصطافين يومياً تزامناً مع بداية موسم الصيف، مؤكدا رفع حالة الطوارئ لتأمين المصطافين ونشر رجال الإنقاذ على الشواطئ العامة لتأمين المصطافين بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري والدفع بسيارة الإسعاف لكل شاطئ بالتنسيق مع مرفق إسعاف البحر الأحمر.