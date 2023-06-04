أطفال يرسمون على شواطئ بلطيم.. مبادرة لإبراز جمال المصيف

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، فعاليات مبادرة من الأطفال للرسم على شاطئ البحر المتوسط، للتعبير عن جمال مصيف العائلات، بجميع المناطق، والجو الصيفى الرائع، والمياه الصافية، والشمس الساطعة، وسط رياح وأمواج هادئة نسبياً، مما شجع الأطفال في وضع أدواتهم على الشاطئ، والتعبير عما يرونه ويشعرون به، برسومات متميزة.

توفير كافة الخدمات للمصطافين

كما شهد مصيف بلطيم، توفير الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حيث توافد المصطافون من أبناء كفر الشيخ، ومحافظات الجمهورية ليستمتعون بسحر وجمال وروعة شواطئ مصيف بلطيم، مع انتشار المنقذين بطول الشواطئ، ولم يتم رصد أى حالات غرق أو إصابات خطيرة.

وحرص الأطفال والكبار على اللعب والسباحة في مياه البحر المتوسط، كما أقبل عدد من رواد الشواطئ على ممارسة الكرة والعديد من الألعاب، والرسم، وتشكيل الرمال، حيث انتشر عدد كبير من المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

تكثيف حملات المرور والتوعية للمصطافين

وقد كثفت إدارة الشواطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين، بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين، كما استمرت جهود إدارة المصايف، في توفير أفضل الخدمات للمصطافين، حيث يُجري رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ويتم رفع كفاءة دورات المياه والأدشاش باستمرار، وذلك من أجل إسعاد المصطافين، وتوفير كافة الخدمات لهم.