آخر موعد للتقديم للتدريب الصيفي في بنك القاهرة.. اعرف التفاصيل

ساعات قليلة تفصلنا عن انتهاء التقديم للتدريب الصيفي في بنك القاهرة الذي يمنح المتدربين الخبرة الكافية التي تضعهم على بداية الطريق للعمل في المؤسسات المالية والمصرفية داخل مصر.

تفاصيل التدريب الصيفي من بنك القاهرة

وفي هذا الإطار واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نرصد في التقرير التالي تفاصيل التدريب الصيفي من بنك القاهرة، كالتالي:

- التدريب الصيفي يتمّ من خلال تدريب (BDC).

- آخر فرصة للتقديم اليوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023.

- يتمّ التدريب بدوام كامل يستمر لمدة شهر.

- يحصل المتدربين على التدريب الصيفي في المكتب الرئيسي أو فروع بنك القاهرة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- يتلتقى المتدرب التدريب وفق مجال الدراسة والتخصص في شهادة التخرج.

- يمنح التدريب المتقدمين فرصة بأن يحظوا بتجربة ودور وظيفي حقيقي.

- يمنح كذلك التدريب فرصة للمساعدة في المنتجات والخدمات المصرفية الحالية وتحسينها.

- أن يكون المتقدم للتدريب منطلاب الفرقة الثانية والثالثة.

- يجب أن يكون الحد الأدنى للتقييم جيد.

شرط التقديم للتدريب الصيفي من بنك القاهرة

- شرط رئيسي أن يكون يكون الراغب في التدريب الصيفي من طلبة الجامعات الحكومية والخاصة المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في مصر.

- تخصصات محددة يتطلبها التدريب الصيفي في بنك القاهرة وهي المحاسبة، إدارة الأعمال، التمويل والاستثمار، البنوك والتمويل، التسويق، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علوم الكمبيوتر، ونظام المعلومات الإدارية.

- يقدم الطالب الراغب في الحصول على التدريب الصيفي خطاب قيد جامعي يوضح التخصص والصف والسنة.

- تقديم أيضًا الطالب نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بك.

- يجب أن يقدم الطالب السيرة الذاتية المحدثة تتضمن بريدك الإلكتروني ومعلومات الاتصال الخاصة بك (مع ذكر الدورة المناسبة: يوليو أو أغسطس).

- التقديم يتمّ من خلال صفحة البنك على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن».