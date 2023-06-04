رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة الشهاد الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات التي ظهرت بها النتيجة، ويمكن للطلبة وأولياء أمورهم الدخول على الروابط المحددة وكتابة الاسم ورقم الجلوس لتظهر النتيجة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في المحافظات

وتستعرض «الوطن» رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات التي ظهرت فيها النتيجة، وهي «الجيزة، والقاهرة، وسوهاج، والإسكندرية، وبورسعيد، والوادي الجديد، وأسوان، والإسماعيلية، والدقهلية، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، ودمياط، وجنوب سيناء، والبحيرة، وكفر الشيخ، والفيوم».

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بنسبة نجاح 87.5%، ويمكن للطلبة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الدقهلية من هـنـا، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية من هـنـا، أو من خلال موقع المحافظة من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الوادي الجديد

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الوادي الجديد من خلال موقع مديرية التربية والتعليم من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة جنوب سيناء

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة جنوب سيناء من خلال رابط موقع مديرية التربية والتعليم من خلال خدمة واتس آب على الرقم 01002349082.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الجيزة

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الجيزة من خلال الرابط من هــنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة

كما يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة القاهرة من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة سوهاج

يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة سوهاج حيث وفرت «الوطن» 3 روابط يمكن من خلالها الحصول على النتيجة كاملة في الإدارات التعليمية في سوهاج من هنـــا، ومن هنـــا، ومن هنــــا، حيث يتم تنزيل النتيجة كاملة، ويمكن البحث عنها بالإسلام ورقم الجلوس وبها نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة سوهاج مركز جهينة، ودار السلام، والمراغة، وأخميم، وسوهاج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الإسكندرية من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في بورسعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة بورسعيد من خلال الرابط هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة أسوان

يمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة أسوان من هـنـــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسماعيلية

يمكن للطلبة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الإسماعلية من خلال موقع المديرية هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة شمال سيناء، ويمكن الحصول على النتيجة من هـنـا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة البحر الأحمر

يمكن الحصول والاستعلام على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة البحر الأحمر من خلال موقع المديرية هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة دمياط

اعتمدت الدكتورة منال عوض، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة دمياط، ويمكن الحصول على النتيجة من هـنــــا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة البحيرة

كما يمكن لأولياء الأمور والطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة البحيرة من خلال الضغط على الرابط هـنــــا وهو الملف وفرته جريدة الوطن يمكن من خلاله الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس بعد تنزيل ملف النتيجة كاملة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

يمكن لأهالي وطلاب محافظة الفيوم الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة الفيوم من خلال الرابط هـنـــــا.