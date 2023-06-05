كورنيش بنها بعد «30 يونيو».. وجهة حضارية في محافظة القليوبية

تجمعات واحتجاجات شهدتها ميادين بنها بمحافظة القليوبية ضد حكم تنظيم الإخوان الإرهابي، ويعد كورنيش بنها المكان الأول الذي انطلقت منه شرارة ثورة 30 يونيو، إذ اتخذه المصريون مركز انطلاق وجمع استمارات حملة تمرد.

كورنيش بنها مركز انطلاق وتجمع الثوار

وبعد انطلاق الجمهورية الجديدة، اهتمت الدولة بتطوير كورنيش بنها، وعملت على تجديده وتحويله لمتنفس حضاري للمواطنين، بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه.

خطة متكاملة لتطوير كورنيش بنها

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن المحافظة وضعت خطة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والمتنزهات وتشجير الجزر الوسطى لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث أن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

أضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المحافظة حرصت على خلق أماكن عديدة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية، لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة، مشيرا إلى أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية.