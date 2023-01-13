محافظ القليوبية يتفقد كورنيش وممشى مدينة بنها بعد انتهاء أعمال التطوير

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بكورنيش وممشى مدينة بنها أمام ديوان المحافظة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والصيانة به بعد فتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير امتداد شارع فريد ندا اتجاه كوبري أتريب ومدخل بنها القبلي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير عاصمة القليوبية، والنهوض بها حضاريا لتليق بأبناء المحافظة وزائريها.

كورنيش وممشى النيل ببنها

بدأ المحافظ جولته بتفقد كورنيش وممشى النيل ببنها، والذي تم الانتهاء منه وتطويره وفتحه أمام المواطنين ليكون متنفسا لهم، موجها خلال جولته بالعمل على نظافة الكورنيش وصيانته من خلال تشجيره وزرع الجزر الوسطى والأحواض والاهتمام بالأشجار الموجودة وريها بانتظام، بالإضافة إلى صيانة كشافات الإنارة ودهان المقاعد الخشبية ونظافة الرخام والبلاط والأعمدة الديكورية ليظل الممشى في أبهى صورة.

أعمال تطوير مدخل بنها القبلي

كما تفقد «الهجان» أعمال تطوير مدخل بنها القبلي استكمالا لتطوير شارع فريد ندا، حيث تابع المحافظ أعمال إزالة الجزيرة الوسطى لتوسعة المدخل، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال لبدء أعمال الرصف، مشيرا أن المحافظة تعمل على إنشاء مدخل حضاري مميز لمدينة بنها ليليق بعاصمة المحافظة، من خلال توسعة المدخل وتطوير الحديقة الموجودة على الطريق الزراعي وتحويلها إلى متنزه كامل الخدمات ليستفيد منه المواطنين، ويكون سببا في إيجاد فرص عمل لشباب المحافظة.

ورافق المحافظ في الجولة، المهندس علي عبد الستار، رئيس مدينة بنها، والمهندس علي عودة، وكيل وزارة الإسكان، وإسلام رجب، مدير وحدة التطوير الحضري.