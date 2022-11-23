أخبار قنا اليوم.. شاب يقتل شقيقه وبدء تشغيل 3 محطات صرف صحي

شهدت محافظة قنا اليوم الأربعاء، عدة أحداث، منها تشييع جثمان شاب بقرية الكوم الأحمر في فرشوط، توفى أثناء عمله في محافظة القاهرة، وإطلاق محافظ قنا شارة البدء في التشغيل التجريبي لـ3 محطات صرف صحي لخدمة 16 قرية في مركز دشنا ضمن مشروعات حياة كريمة، ومقتل شاب في جزيرة مطيرة على يد شقيقه بسبب خلافات عائلية.

أخبار قنا.. تشييع جثمان شاب في فرشوط

وفي مشهد جنائزي حزين، شيع المئات من أهالي قرية الكوم الأحمر في فرشوط شمال محافظة قنا، جثمان شاب يدعى هيثم أبو السعود ، توفى أثناء عمله في محافظة القاهرة، ودُفن في مقابر عائلته.

وقال محمد سامع، من أهالي القرية، إن أهالي القرية استقبلوا جثمان الشاب في سيارة لنقل الموتى من القاهرة، لافتًا إلى أنه يتمتع بسمعة طيبة وعلى أخلاق عالية، لذلك تجد القرية حزينة عليه، موضحًا أن سبب الوفاة، هو أنه أثناء العمل على آلة الهلتي صعقته الكهرباء وتوفى.

افتتاح 3 محطات صرف صحي في مركز دشنا

وفي مركز دشنا، جرى افتتاح 3 محطات للصرف الصحي بتكلفة وصلت إلى 251 مليون جنيه، ضمن مشروعات حياة كريمة.

وقال اللواء أشرف الدوادي محافظ قنا إن بدء تشغيل 3 محطات للصرف الصحي إنجاز كبير، لافتًا إلى أن هذه المشروعات سوف تحسن حياة سكان 16 قرية في مركز دشنا.

أخبار قنا .. هابيل وقابيل في جزيرة مطيرة بقوص

وفي جزيرة نيلية شوهدت جريمة أسرية بشعة في مركز قوص، جنوب محافظة قنا، حيث انهال شاب على شقيقه ضربًا بسكين داخل منزلهما بسبب خلافات مع زوجة المجني عليه، حتى أنهى حياته.

كانت الأجهزة الامنية قد تلقت بلاغا بقيام شاب بقتل شقيقه يدعى «ياسر م»، طعنا بسكين بسبب خلافات عائلية، وانتقلت الأجهزة الأمنية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجريمة، وجار ضبط المتهم للتحقيق معه.