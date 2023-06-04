مصرع شخص وإصابة آخر في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «القاهرة ـ أسوان» الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهما بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

حادث مروري على «زراعي بني سويف»

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي في المسافة بين مدينة الواسطى وقرية قمن العروس شمال المحافظة، أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابان إلى أقرب مستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى الواسطى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء الجثة والمصاب ونقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، فيما نقلت جثة المتوفى إلى ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل حادث انقلاب دراجة نارية

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع «أحمد م. م» 25 عامًا، عامل محارة، مقيم بقرية أبويط دائرة مركز الواسطى، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية صرحت جهات التحقيق بدفن الجثة.

كما أصيب «أحمد م. ب» 23 عامًا، عامل، مقيم بقرية أبويط الواسطى، بسحجات وكدمات، وجرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له داخل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.