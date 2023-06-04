المشدد 6 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة في التجمع الخامس، متهما لإدانته بترويج والاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بمدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 200 ألف جنيه وإلزامه المصاريف الجنائية.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانة سر محمد طه.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 160 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، أنّ المتهم في يوم 9 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حاز وأحرز المواد المخدرة «الهيروين» بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

البداية.. بلاغ

البداية كانت بتلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بأنّ المتهم بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين، متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبالانتقال إلى مكان البلاغ تبيّن صحته، وأنّ المتهم اتخذ دائرة القسم وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي والحصول منه على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المُختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.