التعرف على هوية جثة مجهولة لشاب في مدينة نصر.. و«النيابة» تصرح بالدفن

في أقل من 48 ساعة من واقعة العثور على جثة مجهولة لشاب في أحد الشوارع بمدينة نصر، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في كشف هويته، وتبين أنه يدعى خالد محمد إبراهيم، واستدعى ضباط مباحث القسم أسرته وتعرفوا عليه، وتم تحرير محضر تعارف، وقررت النيابة العامة تسليمهم الجثمان وصرحت بالدفن، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت من الطب الشرعي تقريرا بسبب الوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب مجهول الهوية

تلقى مأمور قسم شرطة ثالث مدينة نصر بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنها لشاب في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت رجال الأدلة الجنائية بأخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية، كما طلبت تصوير الجثة ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة بالقاهرة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين.

فحص محاضر التغيب

ونجح ضباط مباحث قسم الشرطة من خلال فحص بلاغات التغيب في القاهرة من رصد محضر يفيد بتغيب شاب يدعى خالد محمد إبراهيم ويحمل نفس مواصفات الجثة، وباستدعاء محرر المحضر وباصطحابه إلى مشرحة زينهم تعرف أحد الأشخاص على الجثة وأقر أنها لذويه، وتم تحرير محضر تعرف وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وقررت تسليمه الجثمان لدفنه.