المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين بالوراق

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطل لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بالوراق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في الهيروين

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16925 لسنة 2022 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 4747 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم بحيازة وإحراز المواد المخدرة «الهيروين» وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

حيازة سلاح أبيض

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض بدون مسوغ من الجهات المختصة في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الوراق، بلاغًا يفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة «الهيروين»، وتحرر المحضر اللازم وجري إتخاذ الإجراءات القانونية حياله وتولت النيابة العامة التحقيق معه والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.