أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس عادت إلى طبيعتها في الـ10 صباحا

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ قناة السويس وحركة الملاحة في الاتجاهين عادت إلى طبيعتها من العاشرة والنصف صباحا، إذ تم جر المركب التي كان بها عطل إلى الكيلو 17 بالجراج حتى يتم إصلاحها، ومن ثم استئناف حركة العبور الخاصة بها بقناة السويس، مؤكدا جاهزية القاطرات وعمال الإنقاذ بصورة عالية.

المساعدات المقدمة تتم بحرفية

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه يتم التعامل مع هذه المواقف بحرفية في أقل وقت ممكن، كون الوقت بالنسبة لنا حرج وحازم وحاكم، مشيرًا إلى أنّه يجرى دعم المراكب التي يحدث بها أعطال من خلال المراكب المجاورة والقريبة منها حتى تأتي فرق الإنقاذ والقاطرات الخاصة في قناة السويس، وهذا ما حدث اليوم.

مرور 60 سفينة في الاتجاهين اليوم

وتابع بأنه أرسلت 3 قاطرات من بورسعيد متجهة للناقلة، وتمّ سحبها للكيلو 17 لإتمام عمليات الإصلاح، لافتًا إلى أن قناة السويس تشهد اليوم مرور 60 سفينة في الاتجاهين بحمولة صافية 3.5 مليون طن، وبالتالي نحرص على عدم تأخير حركة الملاحة لفترة طويلة، ويتم تعويض ذلك من خلال زيادة السرعة بشكل بسيط أثناء حركة الإبحار حتى لا يحدث عطل بحركة المراكب.

وأشار «ربيع» إلى أنّه يكون هناك تعويض وحسابات مع الشركة والتوكيل مقابل الخدمة والمساعدات التي تم تقديمها للمركب، متابعا أنه لا يمر يوم أو اثنين إلا ويكون هناك حادثة او أعطال بالمراكب.