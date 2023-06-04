الشيخ أحمد نبوي على قناة الناس: الغضب سبب رئيسي في إفشاء الأسرار

قال الدكتور أحمد نبوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الغضب من الأمور التي تكون سببا في إفشاء الأسرار وعدم الحفاظ عليها، إذ أنه من السهل الحفاظ على السر في حالات الصفاء والود وعدم وجود خصومة أو شقاق ونزاع بين الطرفين، ويأتي الاختبار الحقيقي عند إنهاء العلاقة سواء كانت بالتراضي أو بغيره بين الأصدقاء أو الزوجين، وغيرهم.

حفظ السر من تعاليم ديننا

وأضاف «نبوي»، خلال حواره ببرنامج «نبي الرحمة» المذاع عبر قناة الناس، أنه يجب حفظ السر كما عملنا الدين الإسلامي والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نكن من الذين أشار إليهم «صلى الله عليه وسلم» في حديثه الشريف عن علامات المنافقين: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر»، مستشهدا بالعديد من الأحاديث والآيات، منها «المجالس بالأمانة»، «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة»، «يا مَعْشَرَ مَن آمن بلسانِه ولم يَدْخُلِ الإيمانُ قلبَه، لا تغتابوا المسلمينَ، ولا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِم، فإنه مَن تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيه المسلمِ، تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه، ومَن تَتَبَّعَ اللهُ عَوْرَتَه، يَفْضَحْهُ ولو في جوفِ بيتِه».

اتباع الأصول وتعاليم الدين

وتابع، أنه يجب وضع الأصول والأخلاق عند تعاملنا مع السوشيال ميديا، فضلا عن الحفاظ على أسرار بعضنا البعض وخصوصيتنا، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص ينشرون أسرارهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمد أو دون عمد، لذلك يجب معالجة هذه الجزئية وفقا للأصول وتعاليم الدين.