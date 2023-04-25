هل يمكن للموظف الحصول على إجازة يومي الأربعاء والخميس وفق قانون العمل؟

تنتهي الإجازة التي أعلنتها الحكومة بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء اليوم، ورغم انتهائها تثار أسئلة عن إمكانية الحصول على إجازة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين ليكون الأسبوع بالكامل إجازة.

إجازة عيد الفطر

وفي هذا الصدد، أوضح محمود الحديدي المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إجازة عيد الفطر المبارك بدأت يوم الخميس الماضي الذي وافق 20 ابريل الجاري وتستمر إلى اليوم، الثلاثاء 25 ابريل، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر.

وأوضح الخبير القانوني أنه وفقا لما نصت عليه مواد قوانين العمل، يتم منح الموظفين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي إجازات رسمية مدفوعة الأجر في المناسبات والأعياد الوطنية، القومية، والدينية، يصدر بها قرار وزاري، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازات الموظفين

وبالتالي، وفقا للقرار الوزاري رقم 1405 لسنة 2023، فإن إجازة عيد الفطر تنتهي اليوم الثلاثاء، وتكون إجازة عيد العمال أولى الإجازات التي سيحصل عليها الموظف المصري مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي توافق يوم الخميس 4 مايو المقبل.